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Федерация профсоюзов Беларуси проследила динамику цен на медицинские препараты

05.08.2017 - 15:08

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси продолжает мониторинг цен на социально значимые группы товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – стоимости медикаментов. Исследование затронуло как частные, так и государственные аптеки. Специалисты отслеживали динамику цен на 26 препаратов. С этого месяца список лекарств, попадающий под «народный» контроль, будет расширен. Также результаты мониторинга показали рост цен на овощи и молочную продукцию.  

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
К сожалению, мы отмечаем устойчивый рост цен на молочную продукцию. С февраля по май в пределах 8 % сельхозпроизводитель подымал цену закупочную на этот вид продукта. Переработчик, проводя различные акции, когда отпускают в торговую сеть, цены особо не увеличивал. Мы попросили нашего регулятора – Министерство по антимонопольной политике и торговле посмотреть этот вопрос, при необходимости провести расследование. Также у нас вызывает обеспокоенность рост цен на овощи – на картофель, на капусту.   

Ещё одним объектом мониторинга стали школьные товары. Затраты родителей на одежду, обувь и канцелярские принадлежности для школьников увеличились незначительно, а некоторые предметы даже стали дешевле. Добавлю, «народный» контроль за ценами специалисты проводят каждый месяц.

Федерация профсоюзов Беларуси проследила динамику цен на медицинские препараты

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