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Федерация профсоюзов Беларуси реализует познавательный проект, который позволит узнать больше об операции «Багратион»

22.04.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Трехметровые информационные стенды на Кургане Славы будут рассказывать о наступательной операции «Багратион».

Этот проект станет продолжением работы Федерации профсоюзов по благоустройству и развитию мемориального комплекса.

Для сотрудников Федерации площадка стала традиционной не только в субботники. Сегодня главная задача – подготовить мемориал ко Дню Победы.

В недалеком будущем здесь появится и памятная аллея.

Саженцы планируется привезти из мест боевой славы стран бывшего СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Готовим Курган к 9 мая – ко Дню Победы. Сегодня также готовим к закладке очень интересный проект –

информационные стенды, которые будут рассказывать о тех днях Великой Победы,

будут рассказывать о военной операции «Багратион» и будут рассказывать о великих военачальниках, которые во время Великой Отечественной войны руководили операцией.

Федерация профсоюзов Беларуси реализует познавательный проект, который позволит узнать больше об операции «Багратион»

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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