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Фермы с доходом меньше 110 тысяч смогут вести бухгалтерию по упрощенной системе

31.08.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Шаг к либерализации бизнеса: в Беларуси упрощены условия ведения небольших фермерских хозяйств. Указом главы государства для них установлен особый порядок бухгалтерского учета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, хозяйствам со средней численностью до 15 работников и выручкой не более 110 тысяч базовых величин в год предоставлено право вести бухгалтерскую деятельность по упрощенное схеме. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.

Ожидается, что мера повысит деловую активность в сфере сельского хозяйства.

Фермы с доходом меньше 110 тысяч будут смогут вести бухгалтерию по упрощенной системе

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