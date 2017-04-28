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Фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна 2017 пройдёт в Минске с 1 по 10 мая

28.04.2017 - 10:32

С 1 по 10 мая исторический центр Минска, улицы и дворики Верхнего Города превратятся в интересный, зелёный Ландшафтный фестиваль, на котором можно будет увидеть интересные инсталляции, принять участие в зрительском голосовании конкурса ландшафтных проектов, узнать имя лучшего ландшафтного дизайнера страны в этом году, послушать семинары о дизайне участков и принять участие в мастер-классе по созданию декоративного фонтана, цветника своими руками, научиться обрезке растений у специалистов и многое другое.

Этот праздник городской и садовой красоты ежегодно организует Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии Беларуси. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ландшафтный дизайнер – Ольга Нестерук и архитектор, куратор Минского фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна-2017 – Андрей Коровянский.  

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