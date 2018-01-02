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Фейерверк попал в лицо 33-летней минчанке в новогоднюю ночь

02.01.2018 - 10:13

Новости Беларуси. Жительница Минска пострадала от запущенного фейерверка в новогоднюю ночь.

По информации МЧС, утром 1 января 33-летняя женщина обратилась в больницу. В новогоднюю ночь ей в лицо попал фейерверк, который запустили соседи. Медики диагностировали у пострадавшей «ушибленную рану верхней губы».

Женщине оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

Накануне Нового года сотрудники МЧС отметили, что зачастую люди получают травмы от использования не из-за некачественного изделия, а из-за неумения правильно пользоваться им.

Правила безопасного использования пиротехники – здесь подробнее.

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