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Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей

05.05.2017 - 23:58

Новости Беларуси. В Минске прошло общественное обсуждение фильма «Каин». Психологическая драма снята по библейским мотивам, в основе сюжета – тема покаяния и прощения.

Фильм белорусского режиссера вызвал неоднозначную реакцию у критиков и у зрителей.

Но уж точно никого не оставил равнодушным.

Богдан Швайбович, актер:
Если в целом говорить о кино, то тут история трех братьев. Двое возненавидели друг друга по определенным причинам, а третий просто за этим наблюдал и пытался их как-то примирить.

Съемки длились почти 9 лет.

Это первый полнометражный фильм, который режиссер создал без большого бюджета. Максим Носов выступал в роли оператора и сценариста, самостоятельно монтировал фильм и создавал графику и костюмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей

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