Фильм «Рокка меняет мир» открыл «Лістападзік-2019»: чего ждут зрители от просмотра кинокартины
Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада». 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это трогательная история девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир. Эта лента уже была признана лучшей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии.
Мы ожидаем очень интересного фильма, потому что «Лістападзік» – это всегда что-то значимое, интересное и яркое.
Вообще это уникальное явление – этот фестиваль, и для деток очень интересно. Мы очень рассчитываем, что получим необыкновенные эмоции от этого фильма, а дети узнают много нового для себя.
Клара Суарес, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Все фильмы конкурсной программы «Лістападзіка» объединяет детство, оно у всех разное, на разных континентах и в странах. Для меня очень важно, чтобы фильм был трогательный и познавательный. Тогда он в силах получить главный приз.
Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Представленные здесь художественные и анимационные ленты рассчитаны на семейный просмотр. Они помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.
Показы продлятся до 5 ноября в кинотеатре «Пионер».
Кино для каждого. В Минске открылся XXVI Международный кинофестиваль «Лістапад»
«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»
Новости Беларуси. Вечером 1 ноября пройдет открытие XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив кинокамеры, что уже традиционно станет символичным началом форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»
В этом году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Сразу же после церемонии открытия начнется показ первого конкурсного фильма 2019 года – «Отец» болгарских кинематографистов. Лента уже получила Гран-при на фестивале в Карловых Варах, а также два приза за лучшую режиссуру.
Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Наш слоган в этом году – «К радости», и нам хотелось бы, чтобы картина, которая открывает фестиваль, в некотором смысле олицетворяла это состояние, это чувство. Эта картина действительно кино, которое может нравится очень широкой аудитории. Вместе с тем это кино имеет много тонких нюансов, которые позволят и более взыскательной, избирательной публике отнестись с большим интересом.
Всю неделю кинофестиваль будет проходить под слоганом «К радости». Организаторы таким образом хотят почтить выдающегося режиссера Ингмара Бергмана. И пригласить зрителей вместе с кино пройти путь познания себя и окружающего мира.