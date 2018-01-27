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Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги

27.01.2018 - 23:38

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года подошел к концу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 января состоялись финальные поединки у парней и девушек.

У представителей сильного пола отсутствовала третья ракетка Беларуси Александр Ханин, который в Германии готовится к европейскому первенству. В решающем поединке скрестили ракетки Андрей Лобанов и Владислав Руклецов. Именно последний одержал победу со счетом 4:2 и стал чемпионом страны.

У девушек викторию завоевала столичная теннисистка Дарья Триголос, в финале переигравшая минчанку Анну Патееву 4:1. Для Даши это дебют на подобном первенстве – и сразу золото. В мировом рейтинге из белорусок на данный момент ее опережают лишь Алина Никитченко и Виктория Павлович.

Впереди – чемпионат Европы U-21, который начнется 8 марта. Напоминаем, что именно Минск станет местом проведения форума.

Дарья Триголос, чемпионка Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года:
Это соревнование – это как этап подготовки к чемпионату Европы до 21 года. К нему активно готовимся: тренировки на столах, психологическая подготовка, физическая подготовка – все вместе. Настраиваемся. Будем бороться, надеемся, что покажем свою лучшую игру. Может быть, получится завоевать медали. Будем стараться, будем все делать.

Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису среди молодежи до 21 года: итоги

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