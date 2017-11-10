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Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге

10.11.2017 - 20:48

Новости Беларуси. В Минске прошла жеребьевка финального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши теннисистки подобного достижения добились впервые, а американки уже 17 лет не могут получить заветный трофей.

Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет

Максим Слиж, СТВ:
Белорусские теннисистки готовы дать бой в финале Кубка Федерации команде США. Кстати, главный трофей турнира сегодня красовался у городской Ратуши, и каждый желающий мог сделать памятное фото.

Вес покрытого серебром кубка около 15 килограммов. На нем выгравированы имена всех 54 победителей турнира. На протяжении нескольких часов он, словно магнит, притягивал горожан и гостей столицы.

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Горожанка:
Если мы уже боремся за что-то мировое – это наша гордость.

Первыми выйдут на корт вторая ракетка сборной Беларуси – Александра Саснович и лидер американок – Коко Вандевеге.

«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации

Кстати, 10 ноября белоруске вручили почетную награду за мужество на корте и преданность сборной, а так же денежный чек. Всю сумму белоруска решила пожертвовать благотворительной организации.

Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге

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