﻿ Финал «Мисс Беларусь-2018». Поддержать участниц приехал Президент Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Финал «Мисс Беларусь-2018». Поддержать участниц приехал Президент Беларуси

04.05.2018 - 20:21

Новости Беларуси. 30 прекрасных во всех отношениях финалисток. «Мисс Беларусь» не просто титул – победительница фактически представляет лицо нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходит за кулисами шоу

Во Дворце спорта сейчас находится наш прекрасный корреспондент Яна Шипко. Все подробности узнаем у нее.

Яна Шипко, СТВ:
По традиции, поддержать участниц приехал и Президент. Четыре стихии сегодня определяют концепцию шоу – это огонь, вода, воздух и земля. В Год малой родины организаторы не могли не обыграть тему родных корней и родной земли. Выход в национальных костюмах будет совершенно особенным – девушки впервые исполнят на сцене национальный танец и хоровод на каблуках.

То, что шоу буквально пестрит хореографическими номерами – это также изюминка этого года. Чтобы достичь слаженности, девушкам пришлось намотать по сцене буквально километры на каблуках.

Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»

Будет немало и музыкальных сюрпризов: на сцене выступят Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Белорусские звезды также приготовили премьеры, например, песню «Беларускія прыгажуні».

Финал «Мисс Беларусь-2018». Поддержать участниц приехал Президент Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Море эмоций». Как в Минске выбрали «Королеву Весну - 2018»
«Море эмоций». Как в Минске выбирали «Королеву Весну–2018»
Фото: instagram.com/miss_russia_org
Титул «Мисс Россия – 2018» получила Юлия Полячихина из Чувашской Республики
В Минске прошел конкурс «Мисс торговля-2018»: фотофакт
В Минске прошел конкурс «Мисс торговля-2018»: фотофакт
Арина Никулин
Белоруски стали лучшими на конкурсе «Мисс маленькая красавица Санкт-Петербурга». Большое интервью с красавицами
Эксклюзивная диадема для красавицы из сферы ЖКХ: в Гродно прошёл конкурс «Супер леди-2017»
Эксклюзивная диадема для красавицы из сферы ЖКХ: в Гродно прошёл финал конкурса «Супер леди-2017»
Фото: instagram.com/dnsolk
Mister Supranational-2017. 24-летний минчанин Денис Ольховик представит Беларусь
Фото: facebook.com/evgenia.tuleneva
Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size
Фото: instagram.com/karenibasco
Физик из Филиппин победила в конкурсе «Мисс Земля»: 10 фото девушки
Все новости по теме Конкурс красоты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru