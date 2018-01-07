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Финал Рождественского турнира: самые яркие кадры матча между командой Президента Беларуси и россиянами

07.01.2018 - 21:27

Новости Беларуси. 7 января в «Чижовка-Арене» решалась судьба Кубка XIV Рождественского турнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За 13 лет существования этих соревнований хоккей в Беларуси стал наипопулярнейшим видом спорта.

Если в начале 90-х в стране было всего три крытых катка, то сегодня их – 30. Всего через несколько лет после появления Рождественского турнира Беларусь блистательно приняла Чемпионат мира по хоккею в 2014 году. И недавно снова получила право быть хозяйкой на первенстве в 2021 году.

В первом периоде белорусы открыли счет уже на третьей минуте и активно атаковали ворота соперников. Первая шайба поразила ворота белорусов только во втором периоде. В игре участвует и Александр Лукашенко. Хоккеисты идут буквально клюшка в клюшку.

Дружина главы государства уже десять раз становилась победителем соревнований. Но и спортивная биография соперников тоже неплохая. Россияне трижды увозили домой Кубок Рождественского турнира.

Сергей Стась, игрок хоккейной команды Беларуси:
Канадцы есть канадцы, россияне есть россияне. Они всегда приезжают готовыми, на хорошем уровне. Подготовленные ребята, которые уже поигравшие, даже, допустим, в возрасте. Но посмотрите, что они творят: здорово разыгрывают комбинации. Может, не настолько быстры, но хоккейное мышление у них на высшем уровне.

Ян Голубовский, игрок команды России:
Мы же играем в удовольствие, за любовь к хоккею, поэтому мы любим эту игру и с удовольствием будем играть против этих ребят, которых давно не видели, которых очень хорошо знаем. И очень рады их увидеть на льду опять.

Днем команда Чехии разгромила команду Объединенных Арабских Эмиратов игре за третье место со счетом 11:2. Безусловно, команде из ОАЭ пришлось несладко. Кстати, в 2017 году бронза турнира отправилась именно в Объединенные Арабские Эмираты.

Что же говорят об игре бронзовые призеры этого года – команда Чехии.

Радек Соупал, игрок хоккейной команды Чехии:
В первом периоде пришлось выложиться на 100 %. Была высокая скорость и всего лишь несколько шансов атаковать ворота соперников.

А во втором периоде поднажали – и в итоге у нас третье место. Всё было на высшем уровне: и арена, и организация. Нам очень понравилось!

Финал Рождественского турнира: самые яркие кадры матча между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами
Фото. Финал Рождественского турнира: матч между командой Президента Беларуси и россиянами

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