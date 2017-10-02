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Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости

02.10.2017 - 23:21

Новости Беларуси. Увидеть своими глазами. Это стало подарком к профессиональном празднику и подведению итогов национального конкурса «Учитель года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалисты, а их около 60 человек, побывали сегодня в залах, в которых проходят важнейшие политические события не только страны, но и мирового значения.

Елена Сосновская, учитель ГУО «Средняя школа №1 Слуцка»:
Это замечательно, что каждый может сюда попасть. Первая экскурсия с моим классом будет непосредственно сюда.

Наталья Щеглова, учитель ГУО «Средняя школа № 31 Витебска»:
Это очень интересно и это нужно. Видеть залы, комнаты, где проходят такие важные события, это невероятно.

Александр Минов, учитель ГУО «Урицкая средняя школа»:
Мне кажется важно, как основное – это представлены достижения белорусского народа, поскольку строилось белорусским народом, было воплощено в национальный элемент. И это очень важно, на это стоит смотреть, стоит показывать детям.  

Среди финалистов конкурса «Учитель года» педагоги из разных уголков Беларуси. Сегодня они увидели также работы белорусского живописца Василия Пешкуна, которые выставлены в зале торжественных церемоний. Посетить Дворец Независимости действительно может любой желающий. И многие из гостей уже запланировали ещё раз побывать здесь с экскурсией – привести своих учеников и коллег.

Финалисты конкурса конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости

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