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Финансовая мотивация тренеров и переход из детского спорта во взрослый. О чем говорили на заседании коллегии Минспорта в БГУФК

31.01.2018 - 14:56

Новости Беларуси. В БГУФК прошло заседание коллегии Министерства спорта и туризма,в котором приняли участие более 600 разноплановых специалистов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На мероприятии были подведены итоги работы отрасли за 2017 год и определены основные направления на 2018 год.

Приоритетным вектором работы Министерства в обозримом будущем будет подготовка ко II Европейским играм, которые стартуют в Минске в июне 2019 года.

Кроме того, чиновники сосредоточат внимание на проблемных зонах спорта высших достижений, конкретно – на смене поколений и перехода из детского спорта во взрослый. На повестке дня остро стоит вопрос материальной мотивации тренерского штаба, особенно начального уровня.

 

Финансовая мотивация тренеров и переход из детского спорта во взрослый. О чем говорили на заседании коллегии Минспорта в БГУФК

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