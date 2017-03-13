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Финансовое подразделение РУВД Червенского райисполкома признали лучшим в области

13.03.2017 - 17:48

Новости Беларуси. Финансовое подразделение отдела внутренних дел Червенского райисполкома признано лучшим в области по итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год. От оплаты труда до бухгалтерского учета – вопросы, касающихся благосостояния тех, кто заботится о благополучии людей, ежедневно решают как раз-таки сотрудники финансовых служб.

Состав июньского подразделения остается неизменным почти 20 лет.

Возможно, отсюда и слаженность финансистов, работа которых отмечено, к слову, далеко не в первый раз. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

Финансовое подразделение РУВД Червенского райисполкома признали лучшим в области

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