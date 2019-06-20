Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

Новости Беларуси. Все ближе к последнему пункту своего маршрута главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира». Эстафета огня продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марафон предварил мультиспортивное событие. Он стартовал в Риме, колесил по странам Старого Света, рассказывая всем о ярком предстоящем событии. Символ Игр побывал на горе Монблан и спускался в шахты Солигорска.
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20 июня он посетит парки и культурные объекты Минска. Побывает в Ботаническом саду, Большом театре оперы и балета, его будут встречать и в парке «Виктории». Факелоносцы эстафеты – а их более полумиллиона – известные люди страны.
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Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:
Пронести эстафету, принять участие в этом мировом масштабе соревнования – это круто. Это круто, идет мандраж как на Олимпийских играх.
21 июня эстафета завершит свой путь на стадионе «Динамо», где состоится торжественная церемония зажжения чаши олимпийского огня. Как стало известно, флагоносцем белорусской дружины на таком знаковом событии и капитаном команды станет участник шести Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы Владимир Самсонов. Такое решение принято на общем собрании сборной Беларуси в деревне атлетов.
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Новости Беларуси. Принимать участников вторых Европейских игр продолжает деревня атлетов. Сюда уже заселились около 2500 спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условия соответствуют всем международным стандартам, а для комфорта гостей в Минске сделано все необходимое. Лично в этом 20 июня убедился премьер-министр. Сергей Румас посетил поликлинику, которая находится на территории деревни. Также главе правительства показали столовую.
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Организация питания на Европейских играх в первые же дни получила положительные отзывы. Особенно, как оказалось, иностранные гости полюбили белорусские молочные продукты.
Уже 21 июня в борьбу вступят представители нескольких видов спорта. Премьер-министр пообщался с белорусской командой и пожелал удачи нашим атлетам. К старту турнира на 100 % готовы все объекты. Они находятся под постоянным контролем оргкомитета.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Условия необходимые и даже больше созданы, впечатления, особенно у иностранных спортсменов, самые положительные от условий размещения. Мы так же сегодня побывали в поликлинике, которая была построена ко вторым Европейским играм. Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от тех условий, которые созданы. Все передовые технологии включены – там и новая аппаратура, которая связана с восстановлением спортсменов. То есть все то, что необходимо по требованиям Европейских олимпийских комитетов, белорусской стороной обеспечено.
Готов принять спортсменов гребной канал – самый удаленный от деревни объект (впрочем, добраться до него можно за 20 минут). Здесь разыграют 16 комплектов наград. Белорусские атлеты среди претендентов на высокие места.
21 июня же на стадионе «Динамо» состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. На трибунах мест уже практически не осталось. Впрочем, посмотреть шоу можно будет дома или в фан-зонах благодаря телевизионной трансляции.
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