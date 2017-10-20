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Фликер на велосипеде, на сумке, на одежде: республиканская акция ГАИ

20.10.2017 - 18:42

Новости Беларуси. Республиканская акция ГАИ стартовала на дорогах страны. Главная ее цель – профилактика ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эта акция – уже не первая осенью-2017. Сокращение светового дня, ухудшение видимости и игнорирование светоотражающих элементов усложняют дорожную обстановку.

На этот раз внимание пешеходов и велосипедистов обратят на необходимость светоотражающих элементов.

Про фликеры, кажется, знают все. Однако далеко не все их используют. А зря, ведь в темное время суток это – настоящее спасение. У водителя появляется шанс принять меры к экстренному торможению: «меченый» пешеход виден на расстоянии 200 метров. Поэтому не пренебрегайте светоотражающими элементами, носите сами и учите носить их своих детей.

Местная жительница:
На велосипеде, на сумке, на одежде. У моей дочери тоже на портфеле и на куртке есть фликер.

Вадим Кисель, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого района:
Предупреждаем, обозначаем и составляем административные протоколы в целях предотворащения дорожно-транспортных происшествий. Имеют случаи наезда на необозначенных участников дорожного движения.

Особый рейд в рамках акции провели правоохранители Слуцка: они проверяли у местных жителей наличие фликеров.

И если кто-то его забыл или не имел вообще, он получил прекрасную возможность стать владельцем «дорожного оберега».

Фликер на велосипеде, на сумке, на одежде: республиканская акция ГАИ

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