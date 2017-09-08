Фото предполагаемого преступника: правоохранители ищут человека, напавшего на первокурсника в Минске

Новости Беларуси. Поздно ночью 7 сентября произошел случай, похожий на нашумевшее убийство возле одной из школ Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный с ножом напал на первокурсника одного из столичных вузов. Сейчас студент находится в больнице, а в интернете уже появились фото подозреваемого.

Ольга Коршун, СТВ:

Этого преступника так оперативно задержать не удалось. До сих пор ведутся его поиски, уже возбуждено уголовное дело.