Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере

Новости Беларуси. В столице появились гигантские арт-объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:

Авангардный мир в центре Минска. Буквально несколько часов назад на Комсомольском озере открылась выставка под открытым небом «Арт-острова».

В проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 11 инсталляций. Каждая фигура требует определенного толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать уникальное в обыденном.

Общий вес экспонатов – несколько десятков тонн, основные материалы – металл и дерево.

Продлится выставка до конца лета.

Елена Касперович, руководитель проектов ЗАО «Альфа-банк»:

Уже не первый год «Альфа-банк» поддерживает проект «Арт-острова». Такие мероприятия в Минске делают его еще более молодым, динамичным, современным городом. И особенно здорово, что все это проходит в юбилейный для Минска год.