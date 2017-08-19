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Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах

19.08.2017 - 20:44

Новости Беларуси. 150 ткачих из разных регионов Беларуси 19 августа собрались в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион традиционно принимает тех, кто сохраняет секреты древнего мастерства.

Приехали сюда и юные умелицы, которые от бабушек научились соединять нити в красочные полотна. Посетить мастер-классы мог каждый гость праздника. Его украсил парад ручников и большая ярмарка, которая пестрела национальными узорами и орнаментом.

Дмитрий Давыдов Заместитель председателя Стародорожского райисполкома:
Ткацтва перадаецца з пакалення ў пакаленне. І, паколькі мы паглядзелі, што традыцыі Старых Дарог і традыцыі ткацтва, яны цесна пераплятаюцца. З кожным года масштаб свята ўзрастае.

У гэтым годзе шмат удзельнічае моладзі, гэта гаворыць аб тым, што ткацтву жыць.

Екатрина Савань:
Для нашей семьи это тоже знаковое мероприятие, так как три года назад в это праздник родилась наша доченька. Для нас это интересно и интересно для ребенка посмотреть.

Фестиваль ткачества в Старых дорогах проводится не одно десятилетие.

С каждым годом растет его популярность и количество участников. По некоторым подсчетам только в Минской области живет более 200 человек, которые в совершенстве овладели мастерством ткачества. Подтвердить звание лучшего они стремятся на конкурсе, который проводится в рамках фестиваля.

Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах
Фото. Фотофакт: конкурс ткачества «Матчыны кросны-2017» в Старых Дорогах

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