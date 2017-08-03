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Фотофакт: последствия разрушительного урагана 2 августа в Вилейке

03.08.2017 - 10:49

Новости Беларуси. 2 августа на северо-западной части Беларуси прошел сильный ураган. Его эпицентр пришелся на Вилейку. Во второй половине дня порывистый ветер за короткий срок повредил десятки домов и повалил деревья, выбил стекла и разрушил постройки. Ураган сопровождался сильным дождем.

После того, как ураган прошел, жители начали делиться в социальных сетях фотографиями его последствий. Мы собрали 12 фото последствий стихии.

В Вилейском районе из-за дерева, которое упало на автомобиль, погиб ребенок – здесь подробнее.

Фото: vk.com/typical_vileyka
Фото.
vk.com/typical_vileyka
Фото. vk.com/typical_vileyka
Фото.
vk.com/typical_vileyka
Фото. vk.com/typical_vileyka
vk.com/typical_vileyka
Фото. vk.com/typical_vileyka
vk.com/typical_vileyka
Фото. vk.com/typical_vileyka
Фото.
Фото.
Фото.
vk.com/typical_vileyka
Фото. vk.com/typical_vileyka
Фото.

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