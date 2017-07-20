новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета

20.07.2017 - 18:17

Новости Беларуси. На одной из остановок общественного транспорта в Уручье 20 июля весь день стояла необычная декорация. Это был желтый диван, журнальный столик, белые шторы и коврик.

Импровизированная гостиная вызвала большой интерес у прохожих. Люди останавливались, чтобы рассмотреть мебель.

Фото: vk.com/sveta_kunitskaya

Откуда появился диван точно неизвестно. Есть предположение, что это съемки рекламного ролика, в котором принимают участие обычные прохожие.

Фото: valuevich_alina

Известно, что мебель уберут, когда съемки видео будут завершены – скорее всего, это произойдет сегодня вечером.

Фото: alina_stelmakh_85

Напомним, у каждой остановки свой голос. Кто является голосами остановок Минска? – здесь подробнее.

Фото: vk.com/wearbyminsk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник фото: https://www.facebook.com/lounaprefektuur
Женщина была изумлена: эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед
Видеофакт: в Чили после дождей зацвела пустыня Атакама
Видеофакт: в Чили после дождей зацвела пустыня Атакама
Шотландия продает остров с жителями и постройками за 4250 тысяч фунтов
Шотландия продает остров с жителями и постройкой за 4250 тысяч фунтов
Фото: thepaper.cn/newsDetail_forward_1730715
В китайском торговом центре появились камеры для хранения мужей – фотофакт
Стоит ли придавать значение цифрам или числам, которые встречаются в нашей жизни?
Чтобы сэкономить, Air India будет кормить пассажиров вегетарианской едой
Чтобы сэкономить, Air India будет кормить пассажиров вегетарианской едой
Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина
Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина
Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту
Надписи на идиш и имя Иша: на Запорожской в Минске откопали старинную могильную плиту
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru