Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета

Новости Беларуси. На одной из остановок общественного транспорта в Уручье 20 июля весь день стояла необычная декорация. Это был желтый диван, журнальный столик, белые шторы и коврик.

Импровизированная гостиная вызвала большой интерес у прохожих. Люди останавливались, чтобы рассмотреть мебель.

Фото: vk.com/sveta_kunitskaya

Откуда появился диван точно неизвестно. Есть предположение, что это съемки рекламного ролика, в котором принимают участие обычные прохожие.

Фото: valuevich_alina

Известно, что мебель уберут, когда съемки видео будут завершены – скорее всего, это произойдет сегодня вечером.

Фото: alina_stelmakh_85