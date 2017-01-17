Фотопроект минского фотографа опубликован в итальянском Vogue

Новости Беларуси. Несколько часов назад на сайте итальянского Vogue разместили фотопроект белорусского фотографа (больше фото здесь).





Таня Кежа с ведущими глянцевыми изданиями сотрудничает давно.

Осенью прошлого года итальянский Vogue и компания Martini совместно представили в Милане новый дизайн бутылки того самого знаменитого вермута. В рамках международного проекта Vogue Italia выбрал четырех фотографов, которые представили свои идеи для съемки Martini. Среди счастливчиков из Германии, Италии и России значится имя нашей землячки.

Фотографии были опубликованы в сентябрьском номере Vogue Italia. А спустя несколько недель были представлены на выставке Vogue Fashion Night Out. По итогам прошлого года журнал включил работы Татьяны в ТОП-100.

А полгода назад фотопроект «ГОЛОД», автором которой является Татьяна, на своих страницах разместил британский журнал Wonderland. Фотосессия проходила в спортивном зале минской школы: в кадре шведская стенка, гимнастический козел, ворота и баскетбольные кольца.





На протяжении последних лет девушка сконцентрировалась на том, что действительно интересно для нее самой: а это рекламная и fashion-фотография. В числе компаний, с которыми работала Таня, операторы сотовой связи, женская одежда, банки, предприятия по производству строительных материалов. Она сотрудничала с литовскими, немецкими брендами, и каждый раз умудрялась поразить заказчика.

«Результат тогда фантастический, если люди – вся команда – горят своим делом», – убеждена Татьяна.



Источник фото: facebook.com/kezha

В интервью она не раз говорила о том, что съемки для журналов рассматривает как возможность для экспериментов. Ее поклонники убеждены: впереди у Тани еще много проектов, которые заставят мир говорить о фотографе из Беларуси.