Франческо Риччи-Битти: «Было тяжело найти время в графике. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь»

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск всего на сутки и поражен тем, как Беларусь подготовилась ко вторым Европейским играм. Собеседником корреспондента Яны Шипко стал председатель Ассоциации летних олимпийских международных федераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Сегодня в Минске опробовали новый формат на соревнованиях по стрельбе – смешанные команды. Его собираются использовать и на Олимпийских играх. Как впечатления?
Франческо Риччи-Битти, председатель Ассоциации летних олимпийских международных федераций:
Я очень рад возможности лично наблюдать за соревнованиями. Меня впечатлили две вещи: первое – это гендерное равенство, в обоих финалах были девушки, а второе – стало гораздо проще понимать, как проходят соревнования. Должен поздравить международную федерацию с этой модернизацией, даже не экспертам теперь просто понять ход соревнований.
Яна Шипко:
Второй день самого важного спортивного форума континента. Что вас лично впечатлило больше всего?
Франческо Риччи-Битти:
Было тяжело найти время в графике – я вчера прилетел и уже сегодня улетаю. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь, Минск. Я бывал здесь раньше на соревнованиях по теннису. Много лет возглавлял Международную федерацию по теннису, и всегда был рад случаю оказаться здесь. Прекрасная страна.
Яна Шипко:
Вы смотрели церемонию открытия?
Франческо Риччи-Битти:
Да, я был вчера на церемонии открытия.
Яна Шипко:
Вам понравилось?
Франческо Риччи-Битти:
Очень, очень. Раньше я немного знал об истории Беларуси, но вчера узнал больше, и это было увлекательно. Например, о традиции поиска цветка папоротника в лесу, который приносит удачу.
Вообще в Беларуси спортивные традиции очень сильны еще с советских времен. Ваш Президент большой фанат спорта, я говорил с ним много раз. Он хорошо разбирается в теннисе, в хоккее. Беларусь, безусловно, спортивная страна! Все очень хорошо организовано, очень много молодежи задействовано, что демонстрирует, что у вашей страны яркое будущее.
Яна Шипко:
Прежде чем Беларусь начала готовиться к Европейским играм, у нас уже было хорошее спортивное наследие. Но некоторые арены существенно обновились, как этот стрелковый комплекс, например.
Франческо Риччи-Битти:
Плюс таких форумов в том, что вы прилагаете усилия по подготовке, но при этом оставляете наследие на будущее. Все это останется для белорусов и будет использоваться.
Яна Шипко:
Около 500 миллионов человек смотрели вчера церемонию открытия, свыше полутора сотен стран купили права на трансляцию, Олимпийский канал широко освещает Европейские игры в Минске. Как вы объясняете такой интерес в мире к этому событию?
Франческо Риччи-Битти:
Европа – сильный спортивный регион. Я как член совета Олимпийского канала счастлив, что эти Игры транслируются по всему миру. Это интересно, потому что европейские атлеты очень сильны, а во многих дисциплинах сильнейшие в мире.
Такие соревнования очень важны для того, чтобы открыть страну миру. Здесь встречается молодежь из разных стран, спорт на самом деле объединяет.
Яна Шипко:
Теоретически есть ли шанс у Беларуси принять Олимпийские игры?
Франческо Риччи-Битти:
Почему нет. Условия очень хорошие. Если вы построите немного больше нужных объектов – конечно.
Яна Шипко:
Будем надеяться, в будущем это произойдет! Спасибо! Ярких вам моментов в Минске!
Франческо Риччи-Битти:
Спасибо! Всего хорошего!
Новости Беларуси. Пока все дороги ведут в Минск, а мы продолжаем следить за тем, что происходит в фан-зонах II Европейских игр. Сейчас перенесемся сразу в несколько самых популярных точек столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Дворца спорта – тысячи болельщиков из разных стран. Однако все находят общий язык и наслаждаются блюдами белорусской кухни, которую предлагают десятки фудкортов. А наш корреспондент Кристина Федорович уже познакомилась не только с иностранными гостями, но и попробовала себя в зарубежных и даже экзотических видах спорта.
Кристина Федорович, СТВ:
Добрый вечер. Хотя если забежать вперед и сказать об атмосфере, то, конечно, вечер весьма жаркий. Ну и если говорить откровенно, пока ждала свой черед для прямого включения, не смогла пройти мимо одной из зон развлечений – называется петанк.
Правила очень просты. У нас есть маленький шар – называется кошанет. Его вбрасывают в площадку, а большой шар нужно подбросить как можно ближе к маленькому шару.
Здесь становится только многолюднее и очень приятно, что болельщики приходят во всеоружии поддерживать ребят. Некоторые рисуют флаги на лице. Многие пришли в ярких шапках. Самый популярный аксессуар – Лесик: будь то игрушка, рюкзак или кепка. В поддержке атлетов все средства хороши, но, безусловно, главное – настроение. И здесь с ним проблем явно нет. Чтобы не быть голословной, вот вам прямое доказательство.
Я был в Баку на Европейских играх, и Минск удивил меня намного больше.
Приятная атмосфера и хорошая погода. Это важно для спортивных соревнований. Я вижу очень многих счастливых людей.
Многолюдно и у зоны продажи сувенирной продукции. Приглашаем всех присоединиться. Фанзона продолжит свою работу вплоть до полуночи. Ну а 23 июня программа стартует уже в десять утра с трансляции спортивных соревнований.
Атмосфера здесь правда непередаваемая. Передаю слово своей коллеге Веронике Гришковой.
Вероника Гришкова, СТВ:
Сегодня в такую жару мы танцевали знойный танец страсти – румбу! Темп задавал мастер спорта международного класса Александр Ляхович.
Десятки пар присоединились к танцевальному флеш-мобу. К слову, формат «в стиле танца» – особенность фан-зоны «Минск-Арены».
Александр Ляхович, чемпион мира и Европы по спортивно-бальным танцам:
Первая часть мастер-класса закончена, готовимся ко второй части. Сегодня у нас горячая и страстная румба. Ждем всех на нашим мастер-классах. Завтра у нас не менее зажигательный танец – это самба. Приходите, вам понравится, будем качать вместе с вами.
Участники мастер-класса:
Все проходит в дружеской атмосфере. Чувствуешь себя как дома. Не смотришь на других людей, а просто танцуешь в свое удовольствие.
Тут достаточно много профессиональных пар было. И мы сначала немного стеснялись участвовать в батле. Но нас тренер подтолкнул.
Но не только танцами развлекают болельщиков. Здесь есть все необходимое для отдыха: фудкорты с разнообразным стрит-фудом, фотозоны и спортивные активности. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользуется символ II Европейских игр лисенок Лесик. Чтобы сфотографироваться с рыжим озорником, выстроилась очередь. Интересуются гости столицы и достопримечательностями нашей страны. На фон-зоне проходит выставка «Беларусь туристическая», где гостей мультиспортивного форума знакомят с возможными маршрутами по главным замкам и агроусадьбам Беларуси.
Ольга Горшкова, начальник санатория:
Им интересно узнать, какие достопримечательности у нашего туризма есть. И дворцы наши смотрят, и базы отдыха. Агротуризм и санатории тоже интересуют. Спрашивают, задают вопросы.
Александр Здобников, начальник отдела Национального выставочного центра «Белэкспо»:
Посетители фанзоны подходят и интересуются. Даже сегодня купили уже один тур, прямо сразу здесь оформили. Купили на завтра Несвиж.
Работа фан-зоны продолжается. Сейчас здесь идет концерт и танцуют все. Атмосфера праздника не покидает. Приглашаем всех, приезжайте!