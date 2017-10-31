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Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело

31.10.2017 - 10:55

Новости Беларуси. Рано утром 31 октября на МКАД произошло смертельное ДТП.

По информации СК, фура совершила наезд на людей и автомобили, которые остановились на дороге для разбирательства. В результате столкновения один человек погиб на месте аварии, а один был госпитализирован.

За рулем фуры находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Во вдыхаемом воздухе было установлено более 1 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Проводится расследование и ряд экспертиз.

В середине октября на МКАД грузовик пробил дорожное ограждение и выехал на встречную полосу – здесь подробнее.

Фото: СК

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