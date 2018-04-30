﻿ Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». ФК БАТЭ одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». ФК БАТЭ одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны

30.04.2018 - 14:05

Новости Беларуси. 29 апреля завершился пятый тур «Беларусбанк- чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Лидер – борисовский БАТЭ – одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны. Действующие чемпионы на поле «Борисов-Арены» переиграли гостей из «Слуцка». Первую викторию одержал солигорский «Шахтер», одолевший у себя дома минское «Торпедо».

Также впервые выиграли футболисты «Ислочи», которые в гостях были сильнее «Гомеля».

Опять же футболисты минского «Луча» одержали первую победу, выступая в высшей лиге, дебютанты элитного дивизиона в домашнем матче выиграли у могилевского «Днепра».

Теперь турнирная таблица выглядит следующим образом.

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». ФК БАТЭ одержал пятую подряд победу в матчах 28-го чемпионата страны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

БАТЭ разгромил витебчан. Итоги четвёртого тура чемпионата Беларуси по футболу
БАТЭ разгромил витебчан. Итоги четвёртого тура чемпионата Беларуси по футболу
4 матча пропустит капитан брестского «Динамо» из-за того, что наступил на игрока БАТЭ
4 матча пропустит капитан брестского «Динамо» из-за того, что наступил на игрока БАТЭ
Новый тренер солигорского «Шахтёра» – россиянин Сергей Ташуев
Новый тренер солигорского «Шахтёра» – россиянин Сергей Ташуев
БАТЭ выиграл у «Немана» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси
БАТЭ выиграл у «Немана» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси
Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». БАТЭ возглавил турнирную таблицу по итогам 3-го тура чемпионата
Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». БАТЭ возглавил турнирную таблицу по итогам 3-го тура чемпионата
Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский
В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу
Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Албании отборочный матч ЧМ
Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Албании отборочный матч ЧМ
Брестское «Динамо» одержало победу над футболистами столичного «Луча» на чемпионате Беларуси
Брестское «Динамо» одержало победу над футболистами столичного «Луча» на чемпионате Беларуси
Все новости по теме Футбол Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru