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ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно

13.11.2017 - 23:42

Новости Беларуси. Необычное транспортное средство появилось на парковке у одного из жилых домов по улице Карастояновой. Вот уже месяц рядом с автомобилями жильцов на прицепе размещена настоящая лодка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Впрочем, в ГАИ Минска сообщили, что нарушений правил дорожного движения в данном случае нет. При соблюдении правил остановки и стоянки водитель может парковать прицеп с размещенным грузом.

ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно
ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно
Фото. ГАИ Минска: «парковать» лодку во дворе можно

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