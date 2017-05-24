ГАИ – о возможных причинах падения автомобиля с путепровода в Минске

Новости Беларуси. Нестандартный дорожный инцидент произошел этим утром в Минске. Автомобиль упал с путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение и упал. Сотрудники ГАИ сейчас выясняют подробности аварии.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

Можно предположить все, что угодно. По одной из версий водитель мог уснуть за рулем. Сейчас данная версия проверяется.

23-летний водитель доставлен в больницу. У него черепно-мозговая травма. От более тяжелых последствий его спасли ремни безопасности.