новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов

30.09.2017 - 21:36

Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова провел третий матч группового этапа лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем паркете команда под управлением Сергея Бебешко сражалась с венгерским «Веспремом». Гости практически на протяжении всего матча лидировали в счете. Брестчане старательно догоняли. После первого тайма «Веспрем» вел с разницей два мяча. А к финальной сирене их перевес составил три. 29:26 в пользу клуба из Венгрии. С двумя очками после трех проведенных матчей БГК занимает шестое место в группе Б лиги чемпионов.  

Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чемпионат Беларуси по гандболу: СКА и БГК сыграли вничью – 34:34
Чемпионат Беларуси по гандболу: СКА и БГК сыграли вничью – 34:34
Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде из Нидерландов – 21:33 в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2018
Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде из Нидерландов – 21:33 в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2018
Гандболисты БГК имени Мешкова с домашней победы стартовали в новом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова с домашней победы стартовали в новом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов
БГК им. Мешкова во втором матче в рамках SEHA-лиги одолел в гостях словенский «Целе»
БГК им. Мешкова во втором матче в рамках SEHA-лиги одолел в гостях словенский «Целе»
Мужские и женские чемпионаты Беларуси по гандболу стартовали 2 сентября: регламенты и результаты
Мужские и женские чемпионаты Беларуси по гандболу стартовали 2 сентября: регламенты и результаты
БГК имени Мешкова в драматичной борьбе уступил «Татрану» в первом туре SEHA-лиги
БГК имени Мешкова в драматичной борьбе уступил «Татрану» в первом туре SEHA-лиги
Белорусские гандбольные клубы узнали своих соперников по еврокубкам
Белорусские гандбольные клубы узнали своих соперников по еврокубкам
Это команда, все красавцы: гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в отборочном турнире ЧЕ
Это команда, все красавцы: гандболисты сборной Беларуси заняли первое место в отборочном турнире ЧЕ
Все новости по теме Гандбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru