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Гандболисты БГК имени Мешкова с домашней победы стартовали в новом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов

16.09.2017 - 20:54

Новости Беларуси. Игроки БГК имени Мешкова успешно стартовали в новом розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-спорт».

На домашней площадке брестский коллектив сегодня встречался с польским Виве. Клуб из города Кельцэ уже к перерыву отстал от хозяев на четыре мяча, и на протяжении второй половины данный отрыв не претерпел изменений. 28:24 в пользу БГК – таковы цифры, которые судейская бригада внесла в итоговый протокол. Следующим вызовом для белорусского клуба в Лиге чемпионов станет выезд в Париж к ПСЖ. Игра с французами пройдёт 24 сентября.

Гандболисты БГК имени Мешкова с домашней победы стартовали в новом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов

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