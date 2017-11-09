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Гарантию подрядчик дает 10 лет: реконструкция участка трассы Минск–Мядель закончится в ноябре

09.11.2017 - 19:02

Новости Беларуси. Реконструкция пятикилометрового участка трассы Минск–Мядель подходит к завершению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объект является частью второй кольцевой дороги.

Основные работы – возведение путепровода, подземных пешеходных переходов  – уже на финише. На строительство трассы ушло 70 тысяч тонн асфальтобетона. Ранее она была третьей категории, однако ее решили расширить и дорога стала первого уровня: в каждую сторону по две полосы, возведены две развязки.

Дмитрий Гурбо, начальник отдела технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр»:
Ввод объекта планируется в ноябре. То есть тут уже отделочные работы, все основные строительные работы уже закончены. Гарантию подрядчик дает 10 лет, но по своему опыту знаю, что довольно качественно строим и довольно надолго хватает этих дорог.

На дорожной стройке было задействовано полтысячи человек и около 300 самосвалов.

Необходимость реконструкции трассы вызвано ее большой загруженностью, особенно в выходные.

Гарантию подрядчик дает 10 лет: реконструкция участка трассы Минск–Мядель закончится в ноябре

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