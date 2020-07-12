Где будет «фактически немецкий автобан», быть ли своему лоукосту и зачем в Беларуси судоходство? Рассказывает министр транспорта
Новости Беларуси. К чему наверняка привыкли белорусы, так это к комфортной езде и комплиментам нашим дорогам от иностранных гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как поддерживать в хорошем состоянии этот белорусский бренд? Речь не только о трассах республиканского значения. В свое время Президент поручал привести в порядок как минимум 7000 километров местных дорог. Это значит, что даже между деревнями транспортное сообщение должно быть на уровне.
К этому моменту уже отремонтировали 7300 километров, то есть поручение главы государства даже перевыполнили. Впрочем, планы на транспортную инфраструктуру в Беларуси грандиозные. Кроме имиджа для страны с такой геолокацией это еще и вопрос извлечения максимальной выгоды из транзита.
В чем будем брать пример с немецких автобанов, быть ли лоукостам и зачем нам развивать судоходство? На какой сейчас стадии находится решение вопроса по отвязке уплаты дорожного сбора и техосмотра?
Об этом и не только Яна Шипко говорила с министром транспорта.
Яна Шипко, СТВ:
Вот интересно, есть ли у министра транспорта любимая трасса или, может быть, та, которой чаще всего пользуетесь?
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Я бы не сказал, что какая-то отдельная любимая. Достаточно много в последнее время построено автомобильных дорог, реконструировано, и к каждой дороге особое отношение. Есть свои плюсы и минусы, особенно когда их точно знаешь.
Яна Шипко:
Какие объекты в 2020 году вообще подлежат реконструкции? Я так понимаю, что все трассы, которые связывают столицу с областными центрами, уже практически обновлены. На Витебск, наверное, только заканчивается?
Алексей Авраменко:
Да, вы абсолютно правы. Одним из главных объектов в этом году, к реконструкции которого мы приступим, – это автомобильная дорога М7 Минск в направлении Вильнюса. Эту дорогу практически в 100 километров в этом и следующем годах за этот период мы должны произвести реконструкцию.
Мы приступили буквально полторы недели назад к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск – Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска.
Направление на Смолевичи: сейчас идет реконструкция, недавно приступили к укладке бетона, бетонная дорога первой категории, четыре полосы движения. И в следующем году мы должны завершить эту дорогу до Смолевич. И в последующем продолжить в направлении Жодино и Борисова. Это одно из важных направлений, высокоинтенсивное, где мы в ближайшее время должны будем связать Минск и Борисов автомобильной дорогой первой категории.
Раз в 12 или 25 лет. Как поддерживают состояние белорусских дорог
Яна Шипко:
Пока дождались реконструкции трассы на Витебск, уже смотришь – где-то в Гомеле на некоторых участках «подустала» дорога. Есть ли какой-то секрет, чтобы поддерживать трассы в достойном состоянии?
Алексей Авраменко:
Если мы говорим про покрытие из асфальтобетона, то межремонтный срок сегодня составляет 12 лет. То есть через 12 лет мы должны определенные работы проводить, чтобы поддерживать дальнейшее эксплуатационное состояние. И главным аспектом является своевременное и качественное содержание дорог, своевременные ремонты какие-то мелкие, тогда покрытие у нас будет служить долго.
Если мы говорим про новые участки дорог, которые сделали из цементобетона, здесь срок службы гораздо больше – 25-30 лет. Но вместе с тем они требуют тоже постоянного ухода, содержания – это и швы, и разного рода инженерные сооружения на дороге, и срок службы их ниже, чем самого покрытия.
«Дорога без ограничений». Как обновят «олимпийку»
Яна Шипко:
М1, кстати, известная как «олимпийка», она же Е30, часть международной трассы, дождалась тоже своего обновления, был анонсирован масштабный инвестиционный проект. Как это будет?
Алексей Авраменко:
Мы такое рабочее название заложили, как «дорога без ограничений». И к 1 сентября мы такую концепцию должны утвердить.
Яна Шипко:
Это по скорости?
Алексей Авраменко:
Это по скорости, это по средствам безопасности дорожного движения, это пересечения в одном уровне исключить как для пешеходов, так и для транспортных средств. Это ряд задач, которые надо решить в ходе реконструкции, потому что это, в принципе, важнейшая наша магистраль, которая соединяет Запад и Восток.
Яна Шипко:
То есть будет как на немецких автобанах?
Алексей Авраменко:
Фактически да.
«Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан»
Яна Шипко:
Сейчас все автомобилисты очень ждут новостей о том, отвяжут ли дорожный сбор от техосмотра – такие предложения звучали. Как идет работа и на каком варианте остановились на данном этапе? Когда ждать вообще новостей?
Алексей Авраменко:
Безусловно, эту проблему надо решать, надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации? Я думаю, в ближайшее время будет принято окончательное решение и тема привязки к техосмотру уйдет.
«Есть идеи создания своей лоукост-компании. Мы сегодня открыты полностью»
Яна Шипко:
Авиасообщение. Лоукосты стоит ли привлекать? Первый не так давно венгерский лоукост пришел, и областные центры вы тоже хотели вовлечь в это все.
Алексей Авраменко:
Да, у нас было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась (пандемия – прим. ред.). Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов.
Также мы задумались о создании второй белорусской компании более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно». Поэтому в ближайшее время будем принимать решение по развитию данного вида перевозок.
Яна Шипко:
То есть гродненская авиакомпания будет по концепции напоминать лоукост?
Алексей Авраменко:
Да, есть идеи создания своей лоукост-компании. Мы сегодня открыты полностью. Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет. И сегодня лоукост-компании (мы же тоже видим) имеют определенные дотации в ряде стран. По-разному эта схема выстраивается, но…
Яна Шипко:
Учитывая, что в Гродно безвиз, возможно, и будет загрузка?
Алексей Авраменко:
Да, надо выстраивать эту схему, это будет интересно местным властям. То есть выбирать какие-то определенные направления. Допустим, Израиль тот же возьмем – хорошо пользуется спросом там Республика Беларусь – и выстраивать маршруты в этом направлении.
«У нас 2000 километров судоходных участков сегодня есть»
Яна Шипко:
Водный транспорт, как ни крути, в Беларуси тоже есть. И есть ли смысл поддерживать это направление, учитывая, что не так много участков на белорусских реках судоходные?
Алексей Авраменко:
У нас 2000 километров судоходных участков сегодня есть. Конечно, есть вопросы с непостоянством глубин, очень много дискуссий идет по Припяти, есть предложения в части выстраивания систем шлюзования, поднятия устойчивого уровня воды. Вместе с тем есть вопросы у экологов, у общественных организаций. Поэтому достаточно непростой вопрос.
Но мы сегодня меняем структуру водного транспорта. Создали недавно администрацию водного транспорта, которая должна систематизировать и проанализировать флот непосредственно и посмотреть те резервы, где мы можем нишу занять в перевозочном процессе, то есть что мы будем возить и какая в этом перспектива.
Плюс мы присоединились к международной организации ИМО и будем развивать услугу по регистрации морских судов. Это тот резерв, который мы можем задействовать, потому что у нас имеется достаточно неплохой персонал, который понимает эти вопросы и который готов выполнять эту работу.
Глава «Белкоммунмаша» о производстве электротранспорта в Беларуси: «Надо найти изюминку, которую надо делать»
Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Реально в ближайшей перспективе городской транспорт трансформировать таким образом, что у нас будут наши отечественные электробусы во всех городах?
Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Сегодня практически вся Европа и по миру в целом, имеет свои программы. И именно с заменой на электротранспорт существующей транспортной системы. Объясняется это по многим параметрам. Это и экология, естественно, в первую очередь. Поэтому для этого у нас есть всё.
Александр Белевич: «Мы видим задачу в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта»
Игорь Марзалюк:
А батареи для электробусов, для электромобилей у нас наши или импортные?
Владимир Король:
Сегодня самый главный момент – надо найти ту, скажем, изюминку которую надо делать. Сегодня не надо бежать и догонять технический прогресс, который уже кто-то достиг. Нужно воспользоваться вот этими, так сказать, разработками, этими решениями и создать свою технологическую цепочку, добавив в неё свои компетенции, которые мы можем добавить. Вот мы сегодня на этом пути как бы идём, и я поддерживаю вот эту идею, а остальное для этого всё есть.
Есть и рынок в своей стране, и самое главное – сегодня этот рынок в течение буквально короткого времени будет наполняться по миру. Поэтому если мы вовремя сориентируемся, если мы найдём вот такие вот решения, то мы будем опережать. И пока у нас для этого есть все шансы. По крайней мере, в своём холдинге мы результаты эти видим.