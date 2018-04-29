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Где будут делать допинг-тесты и чем накормят спортсменов во время II Европейских игр?

29.04.2018 - 20:44

Новости Беларуси. 2019 год, Минск принимает II Европейские игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Скажите, понимаете ли вы уже, чем будут питаться спортсмены, тренеры, болельщики? Где они будут лечиться? В конце концов, допинг-пробы где будут приниматься?

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Совместно с нашими партнерами (это Госстандарт, Министерство сельского хозяйства, Академия наук) мы прорабатываем вопросы нормативных документов, требований, контроля питания, которое будет предоставлено спортсменам-участникам Игр.

Проведен анализ нормативной базы, лабораторного обеспечения, проработан пакет международных требований, предъявляемых питанию. Как только придет оператор, который будет организовывать питание, мы с ним сможем работать на уровне уже конкретно подготовки баз, сырьевых зон, предприятий, которые будут участвовать в обеспечении питания спортсменов.

Что касается вопросов подготовки лечебных учреждений, как всегда Министерство здравоохранения предоставит тот необходимый, достаточный объем медицинской помощи, которая потребуется всем тем, кто будет принимать участие в Играх.

Юлия Огнева:
А допинг? Все-таки где эти лаборатории, где это будет происходить? Как? Кто?

Наталья Жукова:
Завершается строительство, запланирован ввод в эксплуатацию Центра спортивной медицины, где будет специальное подразделение, которое выполнит все требования, предъявляемые к допинг-контролю.

Юлия Огнева:
Это в Минске будет?

Наталья Жукова:
В Минске.

Юлия Огнева:
А когда планируется ввод?

Наталья Жукова:
Планируется в этом году.

Где будут делать допинг-тесты и чем накормят спортсменов во время II Европейских игр?

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