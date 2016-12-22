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Где купить елку: в Минске открылось 200 зеленых базаров

22.12.2016 - 20:26

Новости Беларуси. Мы продолжаем праздничный отсчет: за девять дней до наступления 2017 года в столице началась продажа новогодних елей.

22 декабря во всех районах Минска открылись 200 зеленых базаров.

Главные торговые точки разместились вдоль центральных магистралей города – по проспекту газеты «Правда», Рокоссовского, Партизанского, а также на улицах Казинца, Коласа, Горецкого, Немига, Жилуновича, Гинтовта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приобрести главный новогодний атрибут можно с 10.00 до 20.00 без выходных и обеденных перерывов.

Покупатели:
Купили сегодня елку для моей подруги из общаги.

Главный атрибут Нового года. Будем ждать подарков от Деда Мороза. Уже в предвкушении главного праздника года.

Где купить елку: в Минске открылось 200 зеленых базаров

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