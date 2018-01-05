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«Где люди не понимают – будем поступать жестко». Министр образования прокомментировал побег малышей из детского сада в Светлогорске

05.01.2018 - 15:10

Новости Беларуси. Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь, посетил столичную 14-ю специальную школу-интернат для детей с нарушениями слуха, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В общении с ним журналисты не смогли обойти одну из самых громких тем последних дней – побег малышей из детского сада в Светлогорске и их мини-путешествие на поезде до Жлобина.

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Напомним, это случилось 3 января. Пропажу обнаружили только тогда, когда родители вечером пришли забирать детей из садика.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Сегодня в интернете пестрит заявлений: жалко воспитателя, жалко еще кого-то. Это мы говорим сегодня, когда дети не пострадали. А если бы что-то случилось?! Есть же заведующие детского сада. Мы же не можем к каждому заведующему приставить лично министра, чтобы он стоял и контролировал, что он должен делать. Есть функциональные обязанности. Их надо просто выполнять, а там, где люди не понимают – будем поступать жестко. Будут освобождены от занимаемых должностей и будут приняты соответствующие кадровые решения – то, что, в принципе, вчера было сделано.

«Где люди не понимают – будем поступать жестко». Министр образования прокомментировал побег малышей из детского сада в Светлогорске

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