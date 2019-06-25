«Где приобрести белорусские сувениры и попробовать драники?» Что нужно знать туристу, посещая Минск

Новости Беларуси. В эти дни в Минске главенствует дипломатия спорта. Зарубежные гости II Европейских игр разделяют радость побед своих атлетов в окружении белорусского гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это тема разговора с гостем студии – Еленой Плис, директором информационно-туристского центра «Минск».
Ольга Коршун, СТВ:
Европейские игры – такая хорошая возможность для развития туризма. Уже известно, сколько и из каких стран к нам приехало гостей на Европейские игры?
Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Предполагается, что приедет порядка 30 тысяч гостей из различных стран. Естественно, самый большой поток традиционно приходится из России. Также большое количество приехало иностранных туристов из таких стран, как Польша, Германия, Италия, Великобритания, США.
Ольга Коршун:
Где туристы могут получить информацию по тому, что происходит у нас в городе, какие проходят мероприятия, возможно, программу самих II Европейских игр? Информационные точки есть какие-то специальные?
Елена Плис:
Конечно, мы подготовились к этому мероприятию и в дополнение к нашему информационно-туристскому центру «Минск» и пяти инфоточкам, которые на постоянной основе функционируют в городе каждый день, также работают дополнительно 20 инфоточек, на которых информация предлагается на русском и английском языках волонтерами. Волонтеры подготовлены, они знают и афишу мероприятий, что на данный момент в городе происходит, и календарь событий, спортивных игр. Волонтеры помогут сориентироваться, куда-то направить туриста.
Ольга Коршун:
В некоторых странах в таких информационных точках раздают бесплатно карту города. У нас есть что-то подобное?
Елена Плис:
Конечно, все рекламно-информационные материалы турист получает бесплатно. Это и туристическая карта города Минска на русском и английском языках, и транспортная карта Минска, и различной тематики буклеты – о потенциале культурном, досуговом.
Ольга Коршун:
Кстати, культурный потенциал помогают раскрыть экскурсии.
Елена Плис:
Конечно, туристические предприятия предлагают большой ассортимент экскурсионного обслуживания в городе для иностранцев. Например, ежедневно предлагаются пешеходные экскурсии, которые помогут туристу ознакомиться с историей города, с основными достопримечательностями столицы. От здания городской Ратуши каждый день в 11.00 и 18.00 до 10 июля включительно такие экскурсии предлагаются.
Ольга Коршун:
Какая, на ваш взгляд, самая интересная или необычная экскурсия?
Елена Плис:
Пользуется популярностью экскурсия «Минск спортивный», которая знакомит с нашими крупнейшими аренами хоккейными, спортивными объектами, с историей спорта города.
Самая необычная экскурсия – по центральной части города, по барам, где предлагается дегустация наливок, блюд белорусских. Иностранцам это очень нравится.
Ольга Коршун:
Наверняка Европейские игры – хорошая, весомая инвестиция в развитие туристического потенциала нашей страны. Как оцените Игры с этой точки зрения? Помогут больше привлечь туристов в будущем?
Елена Плис:
Конечно, помогут. Любое мероприятие такого серьезного международного уровня помогает городу или стране произвести определенный пиар за рубежом. Это же и новости, в которых будет звучать Беларусь, Минск, и спортсмены, которые приехали к нам со своими командами. Они вернуться домой и будут рассказывать, как им здесь понравилось. Такое «сарафанное радио» своеобразное срабатывает. Конечно, это очень хорошо.
Ольга Коршун:
С какой просьбой к вам чаще всего обращаются туристы?
Елена Плис:
Их больше всего интересует, как работают музеи, сколько стоят входные билеты, по экскурсионному обслуживанию. Про красный двухэтажный автобус спрашивают, про желтый. Это наши проекты – государственное и частное партнерство. И, конечно, где приобрести белорусские сувениры и попробовать белорусские драники.
Ольга Коршун:
Что специально подготовили к Играм, кроме этого экскурсионно-туристического маршрута «Минск спортивный»?
Елена Плис:
Пешеходные экскурсии были специально под Европейские игры проработаны, с учетом передвижения по центральной части города.
Любая экскурсия дает возможность туристу понять, что ему наиболее интересно в городе, чтобы после экскурсии вернуться в тот или иной городской уголок или посмотреть более пристально на ту или иную достопримечательность.
II Европейские игры в самом разгаре. Минск ждал и готовился к приему гостей заранее. Сейчас наша столица полностью в распоряжении болельщиков и спортсменов. Работа проделана огромная. Фактически, сейчас инфраструктура города держит серьезный экзамен. Это касается и состояния гостиниц, хостелов, кафе-ресторанов: мест должно хватить всем, а цены – не взлететь до небес.
Как чувствуют себя зарубежные гости в нашей столице? Об этом мы поговорим с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком.
Ольга Коршун, СТВ:
Александр Петрович, здравствуйте.
Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Здравствуйте.
Ольга Коршун:
Европейские игры, как мы сказали, в самом разгаре, и в Минск приехали гости из разных стран. Всем ли хватило места, всех ли приняли?
Александр Крепак:
Город действительно не только держит удар, но и его выдерживает. Мы сегодня говорим о том, что те гостиницы и фонды, объекты общественного питания, которые сегодня город подготовил ко II Европейским играм, радушно принимают гостей. В городе порядка 2000 объектов общественного питания, более 100 тысяч мест, где можно посидеть и отдохнуть.
Белорусская кухня производит на туристов огромное впечатление. И они этим делятся, говорят. Наши повара регулярно устраивают флешмоб-акции. Сегодня даже в деревне спортсменов вечером были танцы, которые подарили нам спортсмены в знак благодарности за организацию питания.
Ольга Коршун:
Если после обеда хочется танцевать – это действительно подтверждение того, что обед удался. Кстати, на II Европейских играх, как нам говорили, для питания спортсменов будут использоваться в основном только наши белорусские продукты. Так ли это?
Александр Крепак:
Это так. 95 % всего того, чем питаются спортсмены, производят предприятия Республики Беларусь. Спортсмены ряд продуктов белорусского производства оценивают на высоком мировом уровне. Им очень нравятся молочные продукты и мороженое, которое, как они отмечают, действительно сделано из натуральных продуктов. И им нравится, то как качественно готовятся блюда, которые в последствии помогают им участвовать в соревнованиях. У нас 250 наименований блюд, которые сегодня представлены в деревне спортсменов. В том числе и 24-часовая зона, где спортсмены могут в любое время прийти и утолить голод или просто пообщаться, посидеть и в том числе перекусить.
Ольга Коршун:
Может быть, главный ингредиент – белорусская душа? Частичку души вкладывают повара в блюда, поэтому они так нравятся зарубежным гостям.
Александр Крепак:
Это основное. Без души ни одно блюдо, наверное, не будет настолько вкусным и аппетитным.
Ольга Коршун:
Все-таки еще до начала II Европейских игр в СМИ проскальзывала такая информация, что многие захотят «нагреть» руку на этом соревновании и поднять цены, например, на проживание в тех же хостелах или на такси. Что с ценами сейчас?
Александр Крепак:
Мы еще за год до начала II Европейских игр заключили так называемый меморандум: не повышать цены на более, чем 10 с 10 июня по 15 июля 2019 года. Также как и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство транспорта, Мингорисполком заключили меморандум о неподнятии цен на транспортную инфраструктуру. Сегодня мы регулярно смотрим, мониторим текущую ситуацию. Тот меморандум, который был подписан, действительно по достоинству выдерживается нашими операторами.
Ольга Коршун:
Конечно, с собой туристы увезут сувениры. Возможно, вы уже мониторили ситуацию – что идет «на ура»? Может, уже есть какой-то дефицит самых эксклюзивных товаров?
Александр Крепак:
Большой популярностью пользуется сам талисман Игр, магнитная продукция, особенно с наименованием Игр, где они проходят по месту территориального расположения. Интерес вызывает наша продукция легкой промышленности: полотенца с символикой Европейских игр.
Сегодня мы предоставили очень широкую гамму сувенирной продукции. Мы регулярно мониторим эту ситуацию, чтобы, как вы говорите, не было какого-то дефицита или кому-то чего-то не досталось. Если надо, мы в индивидуальном порядке это все доставим. По крайней мере, на сегодняшний день таких проблем не отмечено.
Ольга Коршун:
Возвращаюсь опять к питанию наших атлетов. Вы сказали, что лучше всего идет мороженное. Возможно, есть цифры: сколько уже килограммов или тонн съедено мороженого?
Александр Крепак:
Порядка 300 тонн мороженого уже отгружено. Нам это приятно и символично, что такой элемент в такую жаркую пору года не только востребован. Сегодня можно сказать, что он настолько популярен, что, я уверен, экспортным потенциалом он точно будет обеспечен.