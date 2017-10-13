новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?

13.10.2017 - 00:26

Новости Беларуси. Минск готов встречать гостей: с начала 2017 года в столице открылось 90 точек общепита! Всего их теперь больше 2500, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности в сюжете.

Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?
Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?
Фото. Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?
Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?
Фото. Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Экскурсии для взрослых и для детей: новая экологическая тропа на Цнянке
Экскурсии для взрослых и для детей: новая экологическая тропа на Цнянке
Фиона Гибб: 7000 туристов из Великобритании в 2017 побывали в Беларуси, до конца года ожидается еще 2000
Фиона Гибб: 7000 туристов из Великобритании в 2017 побывали в Беларуси, до конца года ожидается еще 2000
11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси
11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси
«Молодежь знакомится с будущей работой»: привлечением волонтеров туриндустрия предлагает решить кадровый вопрос
«Молодежь знакомится с будущей работой»: привлечением волонтеров туриндустрия предлагает решить кадровый вопрос
Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов
Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов
В Китае на горе Цзюхуашань небывалый наплыв туристов – 57 тысяч человек в день
В Китае на горе Цзюхуашань небывалый наплыв туристов – 57 тысяч человек в день
Верхние ярусы римского Колизея откроются для туристов 1 ноября впервые за 40 лет
«Можно приехать без лишних формальностей»: чем привлекает Беларусь и хватает ли 5 дней ее посмотреть
«Можно приехать без лишних формальностей»: чем привлекает Беларусь и хватает ли 5 дней ее посмотреть
Все новости по теме Туризм, Экология
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru