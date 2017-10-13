Где туристы могут попробовать настоящие белорусские мачанку, драники и борщ?

Новости Беларуси. Минск готов встречать гостей: с начала 2017 года в столице открылось 90 точек общепита! Всего их теперь больше 2500, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности в сюжете.
Новости Беларуси. Минск готов встречать гостей: с начала 2017 года в столице открылось 90 точек общепита! Всего их теперь больше 2500, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности в сюжете.
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