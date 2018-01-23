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Где в центре Минска можно будет поесть за 1,5 рубля?

23.01.2018 - 00:21

Новости Беларуси. Второй семестр для студентов главного корпуса БГУ начнется с открытия новой столовой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В обновленном помещении появятся мягкие диванчики, телевизор, интернет и барная стойка для комфортного чаепития. Идеи для идеального ремонта предлагали студенты и преподаватели.

Михаил Черепенников, проректор по экономике и материально-техническому развитию БГУ:
То, что будет роспись стен – уже на завершающем этапе, это тоже будет делаться нашими преподавателями, по эскизам наших преподавателей и наших студентов.

Артур Булыга, представитель строительной организации:
На объекте много людей. Стараемся работать до вечера. Сложности большой нет. То, что планировали, успеваем и по срокам все идет хорошо.

Будущая столовая станет больше и будет рассчитана на 100 человек. Причем цены не поднимутся. Стандартный комплексный обед обойдется студенту минимум в 1,5 рубля, а вот максимум определяется собственным желанием и кошельком.

Где в центре Минска можно будет поесть за 1,5 рубля?

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