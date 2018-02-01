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Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?

01.02.2018 - 00:27

Новости Беларуси. Ели вам не с кем оставить своего ребенка, то о нем позаботятся в октябрьском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставить чадо можно на 4 часа. Мама Евы уехала на сессию, ну а малышке в это время есть чем заняться: игрушки, рисование и общение с опытным психологом. К каждому ребенку – индивидуальный подход.

Ольга Зуева, психолог ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района»:
Любит рисовать. Поэтому мы рисуем и крупой пальчиком, и водными красками. Рисуем, лепим.

Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?

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