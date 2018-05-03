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Где в Минске появится свой Бродвей?

03.05.2018 - 22:30

Новости Беларуси. В центре столицы появится свой Бродвей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пешеходным станет участок улицы Комсомольской: от Интернациональной до Немиги.

Запретить проезд транспорту полностью невозможно. Территория будет доступна для пожарных, скорой помощи и мусороуборочных машин. При въезде установят шлагбаум, между Интернациональной и Революционной останется одностороннее движение. На Комсомольской планируют установить фонари в стиле 19 века и лавочки для отдыха. Здесь расположатся два сувенирных павильона и летние кафе, улицу украсят деревьями и цветами.

Горожанка:
Хорошо, что хотя бы есть больше мест, больше времени можно уделить пешим прогулкам, для здоровья хорошо, для детей, для семьи. Это всё хорошо.

Где в Минске появится свой Бродвей?

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