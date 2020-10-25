Где выгоднее покупать яблоки? Сравниваем цены и выясняем, много ли на прилавках белорусских фруктов
Новости Беларуси. Белорусское яблоко предлагают по цене от 1,5 до 3 рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Красивое, сочное и наливное – преимущественно от хозяйств Гродненской, Брестской и Минской областей. Предупреждают: дешевле то, которое лежать не будет, фрукт покрепче – дороже.
Алла Бохан, продавец:
Хорошие хранилища и холодильные установки. Есть хозяйства, которые имеют их – Фаниполь, Молодечно – они сохраняют свои яблоки. Из Гродненской области не все могут позволить. Мы еще в январе и частично в феврале можем торговать нашим товаром.
– А здесь дешевле, чем в магазине? Сколько в магазине яблоки стоят?
– Яблоки здесь можно купить дешевле: здесь 2 рубля, а там 2,5, до 3 рублей доходит. Очень удивительно – бананы стоят намного дешевле, чем белорусские яблоки.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Попробуем промониторить цены в магазинах. По-моему, я уже нашла рекордсменов: 7,51 рубля (Франция).
Цена килограмма яблок действительно равна цене кило заморских фруктов. В первой торговой точке белорусское яблоко есть, но на фоне сочного с Комаровки даже и не верится, что оно собрано в наших садах.
Зоя Козловская, заведующий отделом РУП «Институт плодоводства»:
Знаете, что обидно? Мы создаем яблоки, устойчивые к парше. Парша – это покрытое пятнами черными самыми разными яблоко. Где товароведы? Почему они такое яблоко приняли? Все яблоко в пятнах, и написано, что это белорусское. Как это понимать? Они рядом с импортным, похожим вот на эти яблоки, которые у нас выросли, они поставили паршивое белорусское.
А здесь яблочное изобилие, но в нем едва ли находим белорусский ген. И стоит отечественный фрукт почти 4 рубля. Рядом итальянское по цене куда привлекательнее – 2,49 рубля.
Пройдя с десяток торговых залов, мы составили прайс-лист.
Так, цена за кило голландских и французских яблок достигает 8 рублей. И здесь можно согласиться – все-таки транспортные расходы. Но белорусское в одном диапазоне по стоимости с другими фруктами иностранного происхождения. При этом соседние преодолели сотни, а то и тысячи километров, прежде чем попали на прилавок.
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Анастасия Ярощик-Корниенко выслушала мнения фермеров, продавцов, ученых и покупателей и узнала, сколько действительно стоит килограмм фрукта.
Заготовка витаминной продукции сегодня идет во всех областях Беларуси. На овощехранилищах формируют стабилизационные фонды продовольствия. Отсюда в первую очередь витаминный продукт будет поступать в школы, сады, больницы, точки общественного питания и торговли, невзирая ни на какие форс-мажоры.
В Минске стабфонд создают на базе УП «Партизанское». После тщательного обследования в лаборатории витаминные тонны отправляют на склад. Каждому овощу и фрукту – отдельные «апартаменты» с микроклиматом. Яблоки – сразу в холод, а вот картофель – на лечебный карантин. Клубни должны подсохнуть, и только потом овощ отправят на зимовку.
Витаминная «подушка безопасности» должна обеспечить бесперебойные поставки в торговлю вплоть до лета. Возможности хранилища позволяют. Другой вопрос – как посчитать идеальную формулу спроса и предложения, избежать дефицита товара и роста цен на него?
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В 2019 году в магазинах Витебской области к весне были перебои с картофелем, капустой, яблоками, морковью. Промахнулись хранители стабфондов Гродненской, где уже в январе не было яблок, но остались остатки других овощей.
Елена Трофимчик, начальник отдела потребительского рынка Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома:
В итоге у нас на 1 июня, когда наступает окончание межсезонного периода, остались невостребованными порядка 100 тонн капусты, 90 тонн свеклы. Эти объемы потом сельхозорганизации-хранители реализовывали уже по собственному усмотрению.
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Витаминный баланс каждый регион просчитывает сам. Заготавливают из расчета среднемесячной реализации в магазинах и на рынках. В итоге в 2020 году в республиканской корзине картофеля будет около 27 тысяч тонн, овощей – 35 тысяч тонн, фруктов – 8 тысяч тонн.
Наталья Мельникова, заместитель начальника Управления организации торговли и общепита МАРТ:
Развитие крестьянских фермерских хозяйств – сегодня их более 3 тысяч. Поставки осуществляются напрямую от производителя в организации торговли. Таким образом закрывается практически 80 % поставок.
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Из стабфонда продукцию начнут поставлять в феврале. Пока же в магазины завозят товар напрямую из хозяйств. Весомый вклад в овощные накопления вносят и ярмарки.
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Это уже традиция: по осени закупить пару мешков картофеля, моркови и лука.