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Генеральный прогон национального отбора на «Евровидение-2019»: видео репетиций

07.03.2019 - 17:19

Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора состоится вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности – у нашего корреспондента Кристины Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:
Сегодня вечером уже станет известно, кто же представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2019». 10 претендентов и всего одна заветная путевка в Тель-Авив. Сейчас проходит генеральный прогон, длится уже два часа. Это последняя возможность для конкурсантов отрепетировать все до мельчайших деталей.

Интересный ход: впервые в истории проекта установили специальные подиумы, при помощи которых конкурсанты в буквальном смысле будут на одной волне с танцполом.

Кристина Федорович:
Конечно, все секреты сейчас раскрывать не будем, на то она и интрига. Но одно я могу сказать с уверенностью: нас с вами ждет грандиозное шоу. Самые свежие подробности в нашем включении в 19:30.

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