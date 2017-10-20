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Генеральный секретарь Международной федерации философских обществ: «Мир нуждается в Беларуси так же сильно, как Беларусь – в мире»

20.10.2017 - 10:45

Новости Беларуси. Крупнейший в истории Беларуси форум собрал в эти дни в Минске ведущих зарубежных ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 500 экспертов в области философии приехали в белорусскую столицу чтобы ответить на вопрос: как в современных непростых условиях развиваться государствам, и какой может быть роль ученых в этом процессе. Беларусь в качестве переговорной площадки выбрана не случайно.

Лука Мария Скирантино, генеральный секретарь Международной федерации философских обществ:
Мир нуждается в Беларуси так же сильно, как Беларусь – в мире. Большинство государств сознательно провоцируют соперничество и, я полагаю, каждый из нас высоко оценивает страну, которая не вовлечена ни в один конфликт и чьё геополитическое положение отличается безопасностью. И, безусловно, это место, где закономерно  формируется надежная миротворческая площадка.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
То, что это очень знаковое, значимое событие в жизни нашего общества, в культурной сфере, в научной сфере – это без сомнения. Поскольку собрались представители очень многих стран самой разной направленности социогуманитарного знания, мы вправе ожидать хороших открытий.

Напомню, в день открытия форума приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что этот философский конгресс сыграет значимую роль в укреплении партнерских отношений между народами.

Генеральный секретарь Международной федерации философских обществ: «Мир нуждается в Беларуси так же сильно, как Беларусь – в мире»

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