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Геннадий Давыдько сменил Александра Радькова на посту председателя «Белой Руси»

19.01.2018 - 14:37

Новости Беларуси. Вопреки ожиданиям «Белая Русь» не будет преобразована в партию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По крайне мере, на данном этапе. Об этом стало известно на съезде общественного объединения, который 19 января проходит в Минске. Приветствие делегатам и участникам форума направил Президент Беларуси. В Национальной Библиотеке  обсуждаются достижения и планы организации.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Если мы говорим о социальной политике, то благополучие людей, проблемные вопросы, которые необходимо ставить и привлекать внимание правительства к решению этих вопросов. В большинстве своем все идут через общественные объединения и, наверное, общественные приемные, которые ввела в практику «Белая Русь». Это такая площадка, которая заявляла и заявляет о потребностях людей.

На повестке дня –  утверждение новой редакции устава и программы общественного объединения. Кроме того, 422 делегата съезда избрали Республиканский совет объединения. Им же определен и новый председатель «Белой Руси». На смену Александру Радькову пришел Геннадий Давыдько, он является главой «Белтелерадиокомпании».

Геннадий Давыдько сменил Александра Радькова на посту председателя «Белой Руси»

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