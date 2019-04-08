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Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Батуми

08.04.2019 - 11:28

Новости Беларуси. Белорус Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В весовой категории до 61 килограмма в сумме двоеборья он показал результат 286 килограммов. Этого хватило для победы, несмотря на одну неудачную попытку. В тройку призеров по сумме двоеборья вошли также турецкие штангисты. 20-летний уроженец Новополоцка – дебютант взрослых чемпионатов Европы.  

С победой Геннадия Лаптева поздравил Президент Беларуси. «Ты впервые вышел на помост взрослых соревнований континентального первенства и сразу же показал высочайший уровень спортивного мастерства. Пусть этот яркий дебют вдохновляет тебя и станет первой ступенькой на пути к олимпийским вершинам», – говорится в поздравлении. 

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