новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»

23.09.2017 - 15:46

Новости Беларуси. Об этом заявил Геннадий Зюганов сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время третьего пленума центрального совета Союза коммунистических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече присутствуют представители 17 объединений. Приветствие участникам направил глава белорусского государства – Александр Лукашенко. В год 100-летия Октябрьской революции, Минск для проведения пленума был выбран не случайно. Именно здесь прошел Первый съезд РСДРП. А в музее Великой Отечественной войны, где сегодня проходит встреча, как подчеркнули гости, особенно ощущается необходимость и дальше углублять интеграцию.

Геннадий Зюганов, председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации:
Если кто-то не сделал принципиальных выводов из трагедий Европы, которая сейчас переживает не лучшие времена, Украины, которая по сути дела отброшена на задворки истории, то нас ждёт такая же судьба. Нам надо во-первых уверено смотреть в будущее и развиваться энергично, складывать потенциалы. А у нас есть будущее, если мы будем складывать потенциалы и иметь порох сухим. Мы умеем постоять за себя. Чем будем мощнее и сильнее, тем скорее предотвратим новую агрессию.

Минская встреча союза коммунистических партий – своеобразная репетиция масштабных торжеств в честь юбилея Октябрьской революции, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам
Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам
Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях
Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях
Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Я впечатлен, конечно: российские журналисты посетили авиаремонтный завод в Барановичах
Я впечатлен, конечно: российские журналисты посетили авиаремонтный завод в Барановичах
Александр Лукашено и Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за ходом учения «Запад-2017» на Борисовском полигоне
Александр Лукашено и Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за ходом учения «Запад-2017» на Борисовском полигоне
«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский
«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский
Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова: первые итоги учения «Запад-2017»
Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова: первые итоги учения «Запад-2017»
Все новости по теме Учения «Запад-2017», Военные учения, Вооруженные силы Республики Беларусь, Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru