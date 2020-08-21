Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно
Новости Беларуси. Массовые мероприятия в Беларуси могут проходить только по согласованию с местными органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для обеспечения безопасности участников.
Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Уважаемые сограждане, продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. Поэтому наблюдаем откровенные манипуляции.
Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством, о чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы.
Согласно пакту Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом, и необходимыми для охраны общественного порядка, безопасности, а также здоровья населения.
Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Мэр Минска: «Участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо»
Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома призвал жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно
Анатолий Сивак в очередной раз обратил внимание белорусов на то, что акции, которые стихийно проходят в столице, являются прямым нарушением законодательства.
При этом, по информации столичной мэрии, обращений на проведение таких мероприятий в городе в последние дни не поступало.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Уважаемые минчане, обращаюсь к вам с учетом событий последнего времени. Очень важно в настоящее время соблюдать законодательство. И в первую очередь мое обращение связано с тем, что массовое участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо. Это нарушение законодательства.
Эти вопросы, конечно, все фиксируются. Так или иначе будут предъявляться претензии в первую очередь к организаторам таких мероприятий. Обратите внимание на этот факт. Убедите своих близких для того, чтобы минимизировать всяческие последствия, которые возможны в рамках различных провокаций. Да и большое скопление людей – это всегда опасность. Надо беречь здоровье и свои жизни.