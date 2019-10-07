Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»
Новости Беларуси. У народов Беларуси и Грузии сложились особые дружеские и уважительные отношения. Об этом говорили 7 октября на встрече Александр Лукашенко и бывший президент этой страны Георгий Маргвелашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузинский политик прибыл в Минск для участия в форуме «Минский диалог», поэтому тема безопасности звучала в беседе с главой белорусского государства. Впрочем, встреча носила скорее неформальный характер. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили давно знакомы, у политиков сложились теплые дружеские отношения.
Грузинский гость отметил популярность нашего Президента у себя на родине и заметил, что в последнее время двусторонние отношения между странами весьма динамично развиваются, а белорусская продукция пользуется большим доверием. Ставится задача достичь товарооборота в 200 миллионов долларов. В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что к грузинам в нашей стране всегда было особо теплое отношение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда с уважением относились к грузинскому народу, к Грузии. Я вам рассказываю еще с советских времен. Уважали, любили, завидовали. Потому что грузины были самые продвинутые, все ездили на «Волгах». Мы у них учились.
Георгий Маргвелашвили, экс-президент Грузии:
Я тоже хотел вам лично сказать, что отношение к тому, как активно экономические отношения между нами развиваются, это нужно четко подчеркнуть и сказать, что для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьезным брендом.
Александр Лукашенко:
Здорово. Когда-то мы с тобой мечтали о том, чтобы заложить фундамент наших отношений. А сегодня у нас что-то получилось. Можно выстраивать дом какой-то.
Георгий Маргвелашвили:
Я еще хочу поблагодарить вас за «Тбилисобу», которая здесь была. Я фото видел. Просто весь Минск был на улице.
Александр Лукашенко:
Это не моя заслуга. Это заслуга грузин.
Георгий Маргвелашвили:
Не везде бы так получилось.
Александр Лукашенко:
У нас особое отношение к грузинам. Очень много собралось людей. Мы уже переживали, не всех вместит та площадь. Обычно это камерные мероприятия, небольшое количество людей на празднике, а тут пришли тысячи минчан и гостей. Грузин было много: и которые живут у нас, и которые приехали специально. Надо эти праздники повторять.
Георгий Маргвелашвили обратил внимание, как часто в последнее время Минск принимает международные форумы и конференции. Он высоко оценил вклад Беларуси в построении мировой безопасности. Завтра экс-президент Грузии планирует принять участие в пленарном заседании форума «Минский диалог».
Георгий Маргвелашвили:
Минск становится городом серьезных переговоров и форумов. Это говорит, что геополитическая позиция Беларуси как того места, где идут серьезные переговоры насчет будущего сотрудничества и сосуществования – это формируется и углубляется уже по многим направлениям. У меня чувство, что Минск создает атмосферу, где можно решать вопросы не бряцаньем оружия, а реально говоря о рациональных решениях.
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Новости Беларуси. 24 августа исторический центр Минска наполнили ароматы грузинских блюд, а два дружественных народа вновь объединились в едином гостеприимстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже так полюбившийся белорусам фестиваль национальной культуры «Тбилисоба» наша страна приняла уже в пятый раз, и с каждым годом взаимоотношения становятся все теплее. Не стал исключением и нынешний юбилейный праздник.
Корреспондент Евгений Пустовой о грузинском радушии.
Беларусь стала домом для многих грузин, а 24 августа в Минске открылся Дом Грузии. В него вложили около миллиона долларов и создали отдельную компанию-ритейлера. Теперь открыть для себя культуру страны вечной весны и приобрести острые хинкали или сытный хачапури стало проще. На пространстве в несколько сотен квадратных метров Грузия представлена во всех красках.
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Каждый такой участок, каждый такой праздник, как «Тбилисоба» сегодня больше увеличивают товарооборот, чем все остальные разговоры.
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Дом Грузии – это не только платформа для увеличения товарооборота, это еще и площадка межнационального диалога, когда музыкальный символ Беларуси звучит с грузинским акцентом.
Композиция и коллектив те же, сцена – другая. Верхний город, исторический центр белорусской столицы, «Тбилисоба» принимает уже пятый раз. Многоголосие ансамбля «Швидкаца» впечатлило Ангелу Меркель во время ее недавнего визита в Тбилиси.
А теперь впечатлить Минск решила Грузия.
Мы уже были на Дне Грузии. Всегда очень весело проходит. Атмосферно очень.
Кухня нравится, вино нравится, народ очень добродушный. Ну, как и мы, белорусы, открытые такие.
Близка гостеприимством, великолепием, всем. Шикарно.
Грузия открыла себя Минску благодаря «Тбилисоба». Страна вечной весны одна из самых востребованных среди белорусских туристов, но открытой книгой Иверию не назовешь. Впереди много проектов.
Если пятница была днем деловых встреч и переговоров, то суббота посвящена неформальному общению. Мэры Минска и Тбилиси сегодня посетили Музей великой отечественной войны.
Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома:
Главная задача все-таки сегодня для нас – это праздник культуры Грузии в нашей стране, который любим минчанами. Это мероприятие у нас самое основное сегодня.
Коха Каладдзе, мэр Тбилиси:
Ваша страна приняла самый страшный удар, но вы не забываете и о подвиге других стран. Очень приятно, что нам рассказали и грузинах.
Среди общих интересов градоначальников – футбол. Наш мэр увлекается им, а Коха Каллдазе вообще в политику пришел из большого спорта. Так наметилась очередная локация следующего визита – реконструированный стадион «Динамо».
А на «Тбилисоба» самой посещаемой праздничной точкой стал вот этот уголок Верхнего города, напоминающий Старый Тбилиси.
Свадьба проходит без традиционного «горько» – разве может быть на грузинском празднике горько? От обилия длинных тостов любое вино будет сладким, а застолье – сменяется танцами и плясками.
В 2018 году праздник посетили около 80 тысяч человек. В этом, предвидя такой ажиотаж, небольшая Грузия разместилась по всему Верхнему городу. Целые кварталы фудкортов с хачапури и харчо, море мастер-классов и даже бассейн с природной водой. Но самое близкое сердцу – это протяженные как горы Грузии песни.