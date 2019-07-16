Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов
Новости Беларуси. Смарт-контракты и искусственный интеллект на службе банка. Герману Грефу показали новейшие разработки белорусских учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сбербанк России последние годы активно использует в своей работе роботов-юристов, которые заменяют юристов-людей. Такой искусственный интеллект, к примеру, легко справляется с написанием искового заявления. А значит, все подобные документы по физическим лицам как раз и станут делать андроиды.
Белорусы внимательно изучают опыт российских коллег и предлагают свои решения – к примеру, смарт-контракты. По сути – это программный код, который при считывании алгоритма преобразуется в полноценный привычный нам вид контракта. Искусственный интеллект может быть полезен при проверке больших объёмов документов.
Денис Алейников, разработчик белорусского законодательства в сфере высоких технологий:
Когда идет проверка большого бизнеса, юристы не в состоянии вычитать все документы, они вычитывают репрезентативную выборку. Ошибка может крыться в аналогичном документе, непроверенном. Машина способна проверить все. Если мы даем искусственному интеллекту тот же чек-лист и говорим: «Пожалуйста, проверь». Ставим задачу проверить все документы, то машина проверит все документы достаточно быстро, и такие программы уже есть.
Интерес к Парку высоких технологий не случаен. Наша страна является одним из ведущих центров в сфере искусственного интеллекта в странах СНГ и Восточной Европы. Белорусскими разработками успешно пользуются по всему миру, клиентами и заказчиками компаний-резидентов ПВТ являются крупнейшие мировые корпорации.
Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие»
От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки
Новости Беларуси. II Европейские игры завершились, но его гости все еще остаются в Беларуси. Так, президент Армении сегодня, 1 июля, посетил Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резиденты представили свои новейшие разработки для самых разных областей – от оцифровки фермерских полей в земледелии до применения искусственного интеллекта в медицине. Среди перспективных стартапов – электронный паспорт легких и первая белорусская криптобиржа.
Возможности виртуальной реальности в индустрии развлечений Армен Саркисян опробовал лично, устроив тест-драйв на виртуальном мотоцикле.
Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ
Заинтересовала армянскую делегацию виртуальная таблица Менделеева. Беларусь может стать одной из первых стран в мире, где начнут проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности. В будущем планируется «научить» парящую голограмму повторять жесты и мимику человека.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Виртуальные технологии, конечно, далеко не все проблемы решат в образовании, но они в значительной степени делают его для детей гораздо более интересным, живым, эмоциональным, динамичным, наглядным, более понятным. В этой сфере мы охотно делимся опытом с самыми разными странами.
Беларусь готова не только делиться опытом, но и поставлять свои решения в Армению. Напомним, большая часть экспорта ПВТ на данный момент идет на рынки США и Европы.