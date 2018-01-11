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Гибель пяти человек на пожаре в Стайках: возбуждено уголовное дело

11.01.2018 - 14:30

Новости Беларуси. Трагический случай в Борисовском районе. Минувшей ночью здесь в огне погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасателям стало известно о пожаре в деревне Стайки, дом горел открытым пламенем. Пожар унес жизни 49-летнего хозяина усадьбы и еще четырех мужчин.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по результатам проведенной доследственной проверки Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение смерти по неосторожности».

Точные причины трагедии установит следствие. На месте происшествия работают оперативники совместно с экспертами.

Гибель пяти человек на пожаре в Стайках: возбуждено уголовное дело
Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Фото. Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Фото. Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Фото. Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Фото. Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек
Фото. Пожар в деревне Стайки: в огне сгорели пять человек

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