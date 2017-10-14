Гибель солдата в Печах. «Отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц, 4 должностных лица – уволены из вооруженных сил»

Новости Беларуси. По факту гибели солдата в Печах продолжается проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правовая оценка будет представлена общественности после завершения следствия. Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами.

Владимир Макаров, начальник управления информацией – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

В ходе проводимой проверки военным ведомством за непринятие исчерпывающих мер по предупреждению уставного порядка. На данном этапе приказом министра обороны отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц 72 объединенного учебного центра, 4 должностных лица – уволены из Вооруженных Сил.