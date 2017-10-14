новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Гибель солдата в Печах. «Отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц, 4 должностных лица – уволены из вооруженных сил»

14.10.2017 - 20:18

Новости Беларуси. По факту гибели солдата в Печах продолжается проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности

Правовая оценка будет представлена общественности после завершения следствия. Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами.

Владимир Макаров, начальник управления информацией – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В ходе проводимой проверки военным ведомством за непринятие исчерпывающих мер по предупреждению уставного порядка. На данном этапе приказом министра обороны отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц 72 объединенного учебного центра, 4 должностных лица – уволены из Вооруженных Сил.

Наталья Эйсмонт о гибели солдата в Печах: Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет

Гибель солдата в Печах. «Отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц, 4 должностных лица – уволены из вооруженных сил»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии
Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии
Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности
Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности
В отношении старшины роты, в которой служил погибший солдат, возбуждено уголовное дело
Гибель Александра Коржича в Печах. Новые подробности громкого дела
Гибель Александра Коржича в Печах. Новые подробности громкого дела
В СК озвучили три версии по делу о смерти солдата в Печах
В СК озвучили три версии по делу о смерти солдата в Печах
Наталья Эйсмонт о гибели солдата в Печах: Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет
Наталья Эйсмонт о гибели солдата в Печах: Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет
Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на жестком контроле у Александра Лукашенко
Ситуация с гибелью солдата в Печах находится на жестком контроле у Александра Лукашенко
СК возбудил уголовное дело по факту гибели солдата в части в Борисовском районе
Все новости по теме Гибель солдат в армии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru